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Происшествия

Бухгалтер хотела повысить кредитный рейтинг и потеряла более 1 млн рублей

13 ноября 2024 11:56  [42] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бухгалтер хотела повысить кредитный рейтинг, но в итоге потеряла крупную сумму денег.

Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, 22-летней нижегородке позвонил якобы лжесотрудник портала "Госуслуг", а затем якобы менеджер банка с сообщениями о необходимости отмены несанкционированных операций и повышения кредитного рейтинга.

Молодая женщина поверила звонившим и передала через курьера 700 тысяч рублей. После чего через мобильное приложение перевела на указанный счет ещё 390 тысяч рублей.

Общая сумма ущерба составила почти 1,1 млн рублей. Причём только 100 тысяч из них были личными сбережениями, остальные - взяты в кредит. Возбуждено уголовное дело. Введется следствие.

Ранее сообщалось, что аферисты разработали новую мошенническую схему с доставкой цветов.

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Теги:
Деньги Кредит Мошенничество
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