Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
22 ноября 2024 10:47  [114] Нижегородец лишился крупной суммы из-за популярной мошеннической схемы
22 ноября 2024 07:49  [220] Экс-главу УМВД по Нижнему Новгороду арестовали за должностное преступление на новой работе
21 ноября 2024 08:03  [394] Сотрудника ГУ МЧС по Нижегородской области задержали за разглашение гостайны
20 ноября 2024 07:29  [495] Более 60 млн рублей перевели нижегородцы мошенникам за минувшую неделю
19 ноября 2024 13:42  [447] Более 300 ДТП с самокатами произошло в Нижегородской области в 2024 году
19 ноября 2024 12:02  [485] Мигрантов со стройки школы в Дзержинске выдворят из РФ
19 ноября 2024 09:15  [572] Кондитерская загорелась на улице Алексеевская в Нижнем Новгороде
18 ноября 2024 10:25  [587] Более  1 млн рублей потерял нижегородец, пытаясь трудоустроиться копирайтером
18 ноября 2024 08:56  [587] Почти 1,7 млн рублей перевела нижегородка мошенникам, ожидая прибыль от инвестиций
17 ноября 2024 17:48  [1387] Страшная авария с участием двух большегрузов случилась в Лысковском районе
Происшествия

Нижегородец лишился крупной суммы из-за популярной мошеннической схемы

22 ноября 2024 10:47  [114] Происшествия

Житель Дзержинска стал участником популярной мошеннической схемы "Отмена сомнительной операции".

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 49-летнему мужчине поступил звонок от неизвестных, которые представились 
сотрудниками правоохранительных органов и банка. Мошенники сообщили нижегородцу, что по его банковскому счету проводятся сомнительные операции.

Для того что бы их отменить и сохранить сбережения, злоумышленники убедили мужчину перевести деньги на якобы безопасный счет. Поверив аферистам, нижегородец перевел на продиктованные счета около 800 тысяч рублей, которые пострадавший специально взял в кредит.

После транзакции звонившие перестали выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, президент Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России до 1 декабря проработать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками, в том числе, организовать введение "периода охлаждения" до передачи денежных средств от кредитора к заёмщику.

Как ранее сообщал телеканал "360", чтобы выманить деньги, мошенники овладели в том числе методами социальной инженерии, приёмами гипноза и нейролингвистического программирования, что способствует отключить критическое мышление их собеседников.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Кредит Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
20 ноября 2024 07:29  [495] Более 60 млн рублей перевели нижегородцы мошенникам за минувшую неделю
18 ноября 2024 10:25  [587] Более  1 млн рублей потерял нижегородец, пытаясь трудоустроиться копирайтером
14 ноября 2024 15:02  [1748] Мошенники придумали новую гибридную схему обмана населения
13 ноября 2024 11:56  [635] Бухгалтер хотела повысить кредитный рейтинг и потеряла более 1 млн рублей
13 ноября 2024 10:14  [690] Нижегородец потерял крупную сумму при попытке заработать легкие деньги
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph