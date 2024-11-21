Нижегородец лишился крупной суммы из-за популярной мошеннической схемы Происшествия

Житель Дзержинска стал участником популярной мошеннической схемы "Отмена сомнительной операции".

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 49-летнему мужчине поступил звонок от неизвестных, которые представились

сотрудниками правоохранительных органов и банка. Мошенники сообщили нижегородцу, что по его банковскому счету проводятся сомнительные операции.

Для того что бы их отменить и сохранить сбережения, злоумышленники убедили мужчину перевести деньги на якобы безопасный счет. Поверив аферистам, нижегородец перевел на продиктованные счета около 800 тысяч рублей, которые пострадавший специально взял в кредит.

После транзакции звонившие перестали выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, президент Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России до 1 декабря проработать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками, в том числе, организовать введение "периода охлаждения" до передачи денежных средств от кредитора к заёмщику.

Как ранее сообщал телеканал "360", чтобы выманить деньги, мошенники овладели в том числе методами социальной инженерии, приёмами гипноза и нейролингвистического программирования, что способствует отключить критическое мышление их собеседников.