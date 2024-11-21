Нижегородец лишился крупной суммы из-за популярной мошеннической схемы

Житель Дзержинска стал участником популярной мошеннической схемы "Отмена сомнительной операции".
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 49-летнему мужчине поступил звонок от неизвестных, которые представились
сотрудниками правоохранительных органов и банка. Мошенники сообщили нижегородцу, что по его банковскому счету проводятся сомнительные операции.
Для того что бы их отменить и сохранить сбережения, злоумышленники убедили мужчину перевести деньги на якобы безопасный счет. Поверив аферистам, нижегородец перевел на продиктованные счета около 800 тысяч рублей, которые пострадавший специально взял в кредит.
После транзакции звонившие перестали выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, президент Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России до 1 декабря проработать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками, в том числе, организовать введение "периода охлаждения" до передачи денежных средств от кредитора к заёмщику.
Как ранее сообщал телеканал "360", чтобы выманить деньги, мошенники овладели в том числе методами социальной инженерии, приёмами гипноза и нейролингвистического программирования, что способствует отключить критическое мышление их собеседников.
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