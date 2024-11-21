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Общество

Почетным знаком "Народный фронт. Всё для Победы" в Нижегородской области отмечены 28 коллективов

22 ноября 2024 16:32  [106] Общество

Фото: Региональное отделение "Народного фронта"

В Нижнем Новгороде в зале хорового колледжа им. Сивухина прошло вручение почётных нагрудных знаков "Народный фронт. Всё для Победы", учреждённых по поручению президента России Владимира Путина.

Как сообщает региональное отделение "Народного фронта", наградами отмечены 28 команд. Это волонтёрские объединения, представители СМИ и трудовые коллективы.

Почетные знаки и грамоты Народного фронта вручали министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев и Заслуженный артист России, представитель Народного фронта Сергей Куприк.

Представитель Народного фронта Сергей Куприк отметил, что для организации гуманитарной помощи люди со своей зарплаты перечисляют деньги либо закупают необходимые вещи для бойцов СВО.

Волонтёрские объединения  безвозмездно организуют сборы средств для приобретения тепловизоров, беспилотников, генераторов и даже автомобилей. Кроме того, волонтеры изготавливают вещи, которые спасающих жизни военных.

Ранее сообщалось,что нижегородские волонтеры передали для участников СВО внедорожник с гуманитарным грузом.

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Теги:
Волонтеры Награды СВО
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