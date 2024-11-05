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Общество

Игорь Комаров вручил награду Героя России семье бойца СВО в Самаре

06 ноября 2024 18:19  [119] Общество

Фото: пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО

В Самаре 6 ноября Герой Российской Федерации Колпаков Андрей Валерьевич был посмертно награжден знаком особого отличия медалью "Золотая Звезда", которую передали супруге погибшего Ольге Колпаковой.

Как сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО, в торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель Президента России Игорь Комаров и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Также на вручении присутствовали бывшие сослуживцы бойца. 

"В жизни каждого солдата и офицера может наступить момент, когда приходит время подвига. Ради семьи, ради Родины, боевых товарищей и мирных граждан. Такие офицеры как Ваш муж, сын и отец – пример чести, профессионализма и отваги для всех, кто сейчас в строю и на передовой. Так было и будет всегда. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации полковнику Колпакову Андрею Валерьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации", - обратился к семье Героя Игорь Комаров, вручая награду. 

"Спасибо всем тем ребятам, командованию, что доверяли нашему сыну. Я горжусь сыном", - сказал полковник Валерий Колпаков, отец Героя России. 

Звание Андрею Колпакову присвоено за предотвращение прорыва оборонительного рубежа и спасение жизней двоих боевых товарищей, которых он прикрыл собой от ракетного удара после выполнения боевого задания.

Всего в ПФО - около 300 Героев Российской Федерации (награжденные с 1992 года), а также более 2,5 тысяч Героев Советского Союза, 476 полных кавалеров ордена "Славы", 2 кавалера ордена "Святого Георгия". 

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Теги:
Игорь Комаров Награды СВО
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