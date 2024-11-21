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Бизнес

Нижегородское ООО "Инвеставто" присоединилось к нацпроекту "Производительность труда"

26 ноября 2024 10:58  [96] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Заволжское ООО "Инвеставто" стало 270-м участником нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, предприятие занимается переоборудованием машин различных марок в автомобили специального назначения и производит компоненты для спецтехники.

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) на протяжении шести месяцев будут внедрять на предприятии бережливые технологии. Вместе с сотрудниками предприятия они определят пилотный участок, проанализируют все процессы и предложат решения по их улучшениям. Одновременно с этим сотрудники предприятия обучатся основам бережливого производства.

По словам министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, инструменты нацпроекта "Производительность труда" в Нижегородской области внедряют уже более 20 производителей автокомпонентов.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". 

Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее сообщалось, что РЦК Нижегородской области вошел в ТОП-3 по реализации нацпроекта "Производительность труда"

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Теги:
Мой бизнес Производительность труда Производство
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