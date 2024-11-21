Нижегородское ООО "СП "Нижэкотранс" стало 269-м участником нацпроекта "Производительность труда" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский производитель трамвайных вагонов и электробусов под маркой "МиНиН" "Нижэкотранс" из Ворсмы присоединился к нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Специалисты регионального центра компетенций (РЦК) на протяжении шести месяцев будут внедрять на производстве бережливые технологии. Вместе с работниками предприятия они выберут пилотный участок, проанализируют все процессы и предложат решения по их улучшениям. Кроме того, сотрудники предприятия обучатся основам бережливого производства.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, участие в нацпроекте "Производительность труда" позволит предприятию повысить производительность труда и увеличить конкурентоспособность.

В настоящее время в Нижегородской области участниками нацпроекта "Производительность труда" являются еще четыре компании, которые выпускают автотранспортные средства на территории региона. Это ООО "Форвард" (производство спецавтомобилей и спецтехники), ООО "Новый завод" (производство фургонов и спецтехники), ООО "Рускомтранс"(производство и продажа спецтехники), ООО "СТ "Нижегородец" (производство и продажа спецтранспорта).

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес".

Нацпроект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Внедрение инструментов повышения производительности труда при содействии государства продлено до 2030 года по решению президента России Владимира Путина. С 2025 года нацпроект станет частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"

Ранее сообщалось, что РЦК Нижегородской области вошел в ТОП-3 по реализации нацпроекта "Производительность труда"