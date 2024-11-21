Около 68 млн рублей перевели нижегородцы мошенникам за минувшую неделю Происшествия

Около 68 млн рублей перевели нижегородцы мошенникам за минувшую неделю.

Как сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области, самыми популярными схемами были "Звонок от службы безопасности банка", "Срок действия вашей сим-карты скоро закончится" и "Предложение дополнительного заработка".

Так, жителю Дзержинска позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и банка. Аферисты сообщили мужчине, что с его банковским счетом проводятся сомнительные операции. Чтобы сохранить деньги, нижегородца убедили перевести средства на "безопасный счет". Поверив мошенникам, потерпевший перевел на продиктованные счета почти 800 тысяч рублей, которые взял в кредит.

Ещё один случай мошенничества зафиксирован в Нижнем Новгороде. Женщина получила сообщение о возможности заработка на финансовых операциях с валютой. Нижегородке предложение показалось заманчивым и она, не имея собственных накоплений,оформила несколько кредитов на сумму более 1,6 млн рублей и в течении месяца переводила их на указанные банковские счета.

Ранее сообщалось, что правительство России разработало пакет из 30 мер против кибермошенничества.