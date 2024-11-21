Станислав Прокопович: "Объединение Нижнего Новгорода и Кстова давно назрело" Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Сегодня во главу угла ставится будущее таких важных инфраструктурных проектов, как строительство Восточного обхода, железнодорожной ветки "Мыза-Кстово", строительство моста в Подновье. Всё это – будущие артерии единого городского организма, которые требуют колоссальных вложений. Само время диктует нам свои условия: объединение Нижнего Новгорода и Кстова давно назрело", - заявил председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович.

Он отметил, что объединение позволит реализовывать и масштабные, комплексные проекты, которые улучшат городскую инфраструктуру.

"Объединение - это и участие в госпрограммах, и суммарные возможности бюджета, это и политический вес, в конце концов. Вы знаете, что некоторые нижегородские маршруты мы не можем продлевать за городскую черту. Это уже другой статус и другие тарифы, а между тем пассажиропоток активно требует такой транспортной связки. И мы её получим – вместе с бесперебойным и продленным сообщением, захватывая крупные населенные пункты. Фактически, мы уже это делаем: ЖК "Красная поляна", "Анкудиновский парк", Афонино обслуживаются в первую очередь нижегородскими маршрутами, а не кстовскими. Вот вам и ответ: почему мы сейчас пытаемся отразить де-юре то, что уже де-факто сложилось годами. Уверен, что жители нас в этом поддержат!" - сказал Станислав Прокопович.