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Бизнес

Семь нижегородских предпринимателей стали участниками бизнес-стендапа "Свои грабли"

28 ноября 2024 18:42  [71] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Семь нижегородских предпринимателей выступили на конкурсе бизнес-стендапа "Свои грабли".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие, которое организовали сотрудники технопарка "Анкудиновка", является дополнением мерам поддержки, реализуемым в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство. Партнерами проекта "Свои грабли" являются АО "Тандер", ООО "Компания "Хома", Группа компаний "ННДК".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, "Свои грабли" это неформальная встреча нижегородских предпринимателей, которая проводится шестой год подряд. С 2019 года на конкурс было подано более 400 заявок, на сцену выходило 50 участников, признание получили 18 призеров.

В этом году на конкурс поступило около 50 заявок, из которых  отобрали семь самых ярких, авторы которых выступили на сцене. Среди проектов, представленных участниками, – система учета посещаемости и питания, работающая в детских садах, школах и вузах в 42 регионах России, лавандовая ферма, детские музыкальные книги без батареек, служба доставки квадратной пиццы. Также одной из участниц стала нижегородка, создавшая бизнес по производству мангалов. Кроме того, об истории своего бизнеса рассказали основатель компании, занимающейся организацией лазерных шоу по всему миру, и руководитель студии AR/VR разработок.

Победителем бизнес-стендапа "Свои грабли" в этом году стал сооснователь и коммерческий директор студии Dreamlaser Денис Чучко. Второе место заняла владелица лавандовой фермы Ольга Юрочкина, третьим стал разработчик приложения "Аксиома" Артем Табунин.

Победитель и призеры получили подарочные сертификаты в магазин бытовой техники: обладатель 1-го места – на 150 тысяч рублей, 2-го места – на 100 тысяч рублей, 3-го места – на 50 тысяч рублей.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Корпорация МСП подготовила календарь для предпринимателей на декабрь 2024 года.

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Теги:
Мой бизнес МСП Нацпроект
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