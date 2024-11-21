Житель Балахны дважды стал жертвой дистанционных мошенников Происшествия

Житель Балахны дважды попался на уловки мошенников и потерял крупную сумму денег.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 45-летнему мужчине по очереди звонили представители сотовой связи и финансовых организаций. Сначала его убедили в необходимости продлить договор по оказанию услуг связи. После того, как нижегородец передал мошенникам код из смс, ему сообщили, что его личный кабинет на портале "Госуслуг" взломан, и злоумышленники пытаются оформить кредит.

Испугавшись, мужчина оформил "зеркальный" кредит и перевел на "безопасный счет" более 300 тысяч рублей.

Через некоторое время балахнинцу снова позвонили, но теперь уже якобы сотрудник банковской организации. Неизвестный сообщил, что на его имя аферисты снова пытаются оформить кредит. Мужчина послушно следовал инструкциям звонившего и для отмены данной операции перевел около 1,5 млн рублей на продиктованные реквизиты. Общий материальный ущерб составил почти 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что от дистанционные мошенники лишили жителя Выксы крупной суммы денег.