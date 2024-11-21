Нижегородская область представит коллегам из Владимира передовой опыт в сфере туризма и спорта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области с рабочим визитом находится делегация правительства Владимирской области.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, делегацию соседнего региона возглавляет заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Чечерина, члены Владимирской делегации знакомятся с передовым опытом Нижегородской области в сфере образования, молодежной политики, культуры, туризма и спорта.

"Владимирская область – это наш добрый сосед и друг. Мы всегда рады гостям и открыты к реализации совместных проектов. Нижегородская область имеет множество достижений в социально значимых отраслях. С удовольствием поделимся с коллегами своими лучшими практиками, в свою очередь, будем готовы перенять их ценный опыт", – отметил Андрей Чечерин.

В рамках визита делегация посетит КУПНО, проектный офис стратегии развития региона, молодежный центр "Высота", детский технопарк "Кванториум", "Центр 800", ключевые спортивные объекты и другие площадки.

Владимир Куимов сообщил что члены делегации намерены внимательно изучить нижегородский опыт проектной деятельности, новаций и управления изменениями.

В министерстве туризма и промыслов Нижегородской области отметили, что в рамках визита гостей ознакомят с туристическим потенциалом региона.

Напомним, национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на 22% вырос экскурсионный поток в сегменте речного туризма.