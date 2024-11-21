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Экономика

Средний размер автокредита в России в октябре снизился до минимума

25 ноября 2024 09:58  [5] Экономика

В октябре этого года средний размер автокредита снизился до минимума за последние полгода.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ), он составил 1,4 млн рублей.

По данным НБКИ, данный показатель снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 2%. В июле этого года он составлял 1,43 млн рублей. А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 8,7%: в октябре прошлого года средний размер кредита достигал 1,54 млн рублей.

В то же время максимальный средний размер выданных автокредитов в регионах страны, среди 30 субъектов - лидеров в данном сегменте розничного кредитования, в октябре зафиксирован в Москве - 1,96 млн рублей, Московской области - 1,69 млн рублей и в Санкт-Петербурге - 1,68 млн рублей.

Наибольшее снижение среднего чека автокредита среди 30 регионов в октябре, по сравнению с предыдущим месяцем, продемонстрировали Оренбургская (-10,5%) и Самарская (-8,1%) области, а также Республика Татарстан (-7,7%).

Между тем, в ряде регионов из топ-30 был отмечен рост среднего размера автокредита, в том числе в Новосибирской области (+4,2%), Москве (+3,8%) и в Санкт-Петербурге (+2,6%).

Ранее сообщалось, что этой осенью россияне потратили на новые авто рекордную сумму.

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Теги:
Автомобили Кредит
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