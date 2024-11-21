Режим ЧС сняли с дома на улице Фучика в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Режим чрезвычайной ситуации сняли с пострадавшего от взрыва шестиподъездного дома № 37 по улице Фучика в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Особый режим был снят по итогам двух экспертиз, проведённых Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам ГОЧС МЧС России.

Специальная техника показала, что прочность основных несущих конструкций соответствует нормам. В ходе георадиолокационного сканирования дома специалисты не обнаружили проблем в конструкциях и арматуре здания. Высокоточные геофизические лазерные приборы показали отсутствие вертикальных смещений конструкции здания, а крен наружных стен не превышает нормативов.

"Дом находится в ограниченно работоспособном состоянии, при котором исключено обрушение, крен и другие аварийные ситуации", - пояснил директор главного управления капитального строительства Сергей Разживин.

Первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин добавил, что из городского бюджета направят средства на ремонт квартир первого подъезда.

"На данный момент жильцам первого и второго подъездов компенсировали за съем жилья более 8 млн рублей", - пояснил Скалкин.

Директор ООО "Приволжский центр экспертиз и проектирования" Михаил Антонов подчеркнул, что с момента взрыва в доме сменилось несколько сезонов, и за все это время маячки, установленные на здании, не зафиксировали никаких подвижек и смещений, превышающих нормативы.

Напомним, мэрия Нижнего Новгорода направила 49 млн рублей на ремонт дома на улице Фучика.