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Культура и отдых

Музей-заповедник "Болдино" стал лауреатом премии "Сделано в России" издания "Сноб"

10 декабря 2024 14:02  [174] Культура и отдых

Фото: "Сноб"

Лауреатов XIII премии "Сделано в России" объявили в Москве. Как сообщает АНО "Центр 800", издание "Сноб" каждый год отмечает самые значимые российские проекты, которые были реализованы в нескольких категориях: от искусства и технологий до гастрономии и развития инфраструктуры. Победителей премии определяют читатели издания в онлайн-голосовании на сайте.

В номинации "Городская среда",  в котором представлены городские сервисы, общественные и культурные пространства, формирующие комфортную среду, лауреатом стал музей-заповедник "Болдино".

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича, награда станет дополнительным стимулом дальнейшего развития, и в следующем году регион продолжит комплексное развитие Болдина и Львовки.

Напомним, что в музее-заповеднике "Болдино" в этом году была завершена двухлетняя реконструкция. В музее обновили главный дом и церковь во Львовке, создали современные экспозиции с интерактивными и мультимедийными элементами, отремонтировали крепостную контору, баню, мостики, дорожки, освещение и благоустроили парк.

Обновленный музей открылся 6 июня, в день 225-летия А. С. Пушкина. Летом здесь прошел фестиваль "Пушкин без границ", включивший десятки театральных перформансов, спектаклей-променадов и выступлений творческих коллективов.

Ранее сообщалось, что второй музей СВО открылся в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Большое Болдино Музеи Награды
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