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Общество

Минфин предлагает распространить налоговые льготы на некоторые договоры ДСЖ

12 декабря 2024 09:31  [4] Общество

Минфин России предложил распространить налоговые льготы на договоры долевого страхования жизни (ДСЖ) сроком от 10 лет

Об этом"Российской газете" рассказал куратор этого проекта, заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Долевое страхование жизни (ДСЖ) - это новый инструмент долгосрочных инвестиций, который начнет действовать в России с 2025 года. В одном договоре будут сочетаться классическое страхование жизни клиента и управление его вложениями в паи ПИФ. Управлять активами страхователя будет управляющая компания или сам страховщик, если получит необходимую лицензию.

"Договор можно заключить на любой срок, но распространение налоговых льгот на текущем этапе мы обсуждаем на договоры ДСЖ сроком от 10 лет. В дальнейшем он может быть скорректирован. Сама базовая идея ДСЖ заключается в том, что человеку лучше иметь защиту всегда, а не только в отдельные периоды жизни. Однако очень большой срок договора может отпугнуть людей при запуске инструмента", - сказал Иван Чебесков.

По словам замминистра, ведомство ведет работу над законопроектом, который запустит защитный механизм в виде страхования средств, который будет работать так же, как и в программе долгосрочных сбережений. В настоящее время документ пока не готов. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2027 года, но распространит свое действия на все договоры ДСЖ, заключенные к этому времени, так что самые первые участники ДСЖ тоже обязательно получат защиту. Так уже было в начале этого года, когда запускали ПДС: часть нормативных актов принималась позже.

Иван Чебесков отметил, что по этому же пути пройдет работа над изменениями в Налоговый кодекс, которые обеспечат участникам ДСЖ налоговый вычет. С какой максимальной суммы участники ДСЖ смогут получить вычет, пока неизвестно. Возможно, правила будут такие же, как в ПДС, то есть с суммы до 400 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Центробанк предложил изменить тарифы по ОСАГО.

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Теги:
Минфин Страхование
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