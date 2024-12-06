Члены АГАС обсудили роль государственных фармацевтических предприятий в обеспечении национальной лекарственной безопасности Общество

Фото: Трофим Корчинов

Конференция с одноименным названием прошла 11 декабря в конгресс-холле "Центра Международной торговли" в Москве. На мероприятие приехали руководители фармаций – членов Ассоциации государственных аптечных сетей из 35 регионов России. Нижегородскую область на конференции представляла делегация Нижегородской областной фармации во главе с генеральным директором, председателем АГАС Павлом Ястребовым.

С приветственным словом к собравшимся обратилась руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, которая отметила, что основная задача, стоящая перед государственными фармациями, состоит в бесперебойном обеспечении стационарного и амбулаторного сегментов лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. "Во многих субъектах РФ уже организована практика централизованных закупок для стационарного сектора, и это – очень хорошее направление!", - считает глава Росздравнадзора.

В свою очередь, депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов подчеркнул: "Время и опыт показали, что в условиях жесточайших ограничений наша единственная опора – это государственные предприятия". Депутат предложил членам Ассоциации активно включиться в работу группы Госдумы по развитию и поддержке аптечного производства. "Работы - много! Мы очень нуждаемся в идеях и советах людей, которые имеют огромный опыт в этой очень и очень непростой сфере", - заявил Айрат Фаррахов и пообещал информировать о ходе обсуждения инициатив в рабочей группе, а также обеспечить обратную связь и оказывать членам АГАС всестороннюю поддержку по любым вопросам.

Открывая первую сессию конференции "Роль государственных фармацевтических предприятий в обеспечении национальной лекарственной безопасности, в том числе за счет создания современной и высокотехнологичной аптечной производственной инфраструктуры", председатель Ассоциации Павел Ястребов напомнил о том, что в настоящее время АГАС насчитывает 55 членов, суммарный товарооборот которых от разных видов деятельности составляет более 150 млрд рублей. "Это в общей сложности - около 3600 аптечных организаций государственных сетей, которые покрывают всю Россию и обеспечивают бесперебойное снабжение лекарствами и медизделиями жителей даже самых малочисленных и отделанных населенных пунктов, - подчеркнул глава Ассоциации и добавил: - Конференция АГАС – это площадка, на которой можно обсуждать проблемы и задачи, интегрировать опыт и наработки и двигаться вперед: сформировать повестку, поставить задачи на краткосрочную перспективу и определять долгосрочный вектор развития государственных аптечных сетей, чтобы они были максимально эффективны для каждого субъекта федерации и для России в целом".

Экспертом сессии "Централизация: функция единственного поставщика" выступила первый заместитель генерального директора ГП НО "НОФ" Анна Фаянс. Она поделилась с коллегами опытом Нижегородской областной фармации по организации качественного, эффективного и безопасного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями (ЛП и МИ) медицинских организаций Нижегородской области. "Централизация лекарственного обеспечения имеет как социальный, так и административный эффект. В первом случае система обеспечивает возможность контролировать ассортиментную матрицу, а значит – не допускать дефицита в коммерческом сегменте и рецептов на отсроченном обеспечении - в льготном. А во втором - система минимизирует избыточные закупки за счет единого информационного пространства с прозрачной системой движения лекарственных препаратов и медицинских изделий и дает возможность контроля расходования денежных средств в части закупок ЛП и МИ", - подвела итог Анна Фаянс.

В рамках сессии "Информатизация системы" начальник управления информационных технологий ГП НО "НОФ" Александр Кулаков ознакомил участников конференции с итогами внедрения интеграционного комплекса Системы управления лекарственным обеспечением (СУЛО) региона. "В 2024 году мы проделали большой объем работы по обеспечению максимальной интеграции отдельных информационных систем, что позволило нам гарантировать непрерывность лекарственного обеспечения при переходе пациента от госпитального к амбулаторному лечению, - рассказал Александр Кулаков и обозначил задачи на ближайшую перспективу: - Мы планируем совершенствовать функционал системы: необходимо довести до 100% персонифицированный учет, а также настроить СУЛО таки образом, чтобы иметь возможность работать с лекарствами аптечного изготовления, причем не только с препаратами стандартной аптечной номенклатуры, но и с индивидуальными прописями".

Участники конференции обсудили также перспективы создания современной и высокотехнологичной аптечной производственной инфраструктуры; примеры эффективного управления государственными аптечными сетями; особенности организации совместных торгов в условиях централизации; тонкости и нюансы закупочных процедур по 44-ФЗ и 223-ФЗ и многие другие вопросы, которые стоят перед государственными фармациями России.