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Общество

Нижегородская область вошла в группу "хорошистов" экорейтинга регионов РФ

13 декабря 2024 18:04  [112] Общество

Нижегородская область вошла в группу "хорошистов" экорейтинга регионов РФ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин.

Основная задача рейтинга – мониторинг достижения национальной цели "Экологическое благополучие", которая определенна в Указе Президента Российской Федерации №309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

Методология рейтинга включает в себя, в том числе, оценку эффективности исполнения нацпроекта "Экология" в регионе, оценку жителей региона исполняемым мероприятиям в сфере экологии, а также экспертную оценку реализуемой экологической политике в субъекте РФ.

По итогам исследования Нижегородская область в Приволжском федеральном округе включена в группу регионов - "хорошистов", что означает достижение большинства показателей федеральных проектов.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вновь вошла в число лидеров в "Зеленом рейтинге".

Кроме того, Нижегородская область впервые получила ESG-рейтинг уровня ESG-AA Аналитического кредитного рейтингового агентства за высокий уровень экологической и социальной ответственности. 

Напомним также, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Экологическое благополучие".

В декабре 2022 года в Нижнем новгороде был открыт центр экологического просвещения "Экоториум", который развивает идеологию ESG и концепцию устойчивого развития. "Экоториум" объединяет экологические организации, экологичный бизнес и эковолонтерские организации и, главное, реализует экологическое просвещение.

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Теги:
Экология
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