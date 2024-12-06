Участники кластера индустрии детских товаров получат субсидии на возмещение части затрат Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Десять производителей детских товаров из Нижегородской области, которые являются участниками профильного кластера, получат субсидии на покупку оборудования или продвижение товаров.

Как сообщает пресс-служба правительства регина, итоги отбора на получение данной помощи подвело министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. На меру поддержки могли претендовать участники кластера индустрии детских товаров. В настоящее время в кластер входят 68 компаний.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян рассказал, что предприятия получат средства для возмещения до 50% затрат на оборудование, которое было куплено за последний год, или до 90% на продвижение собственной продукции в интернете, создание или модернизацию интернет-магазина.

По словам главы регионального Минпромторга Максима Черкасова, максимальный размер компенсации на приобретенное оборудование составляет 1,5 млн рублей, а на услуги по продвижению товаров и созданию или модернизации собственного интернет-магазина можно получить до 3 млн рублей.

Среди получателей субсидии - производители мебели, игрушек, игровых площадок, детской одежды, текстиля, школьной формы. Всего из регионального бюджета десяти предприятиям направят более 17 млн рублей.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Минпромторг России определит меры поддержки для индустрии детских товаров.