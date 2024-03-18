Стратегия развития кластера индустрии детских товаров утверждена в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области утвердили стратегию развития кластера индустрии детских товаров в соответствии с планом развития индустрии на 2023–2024 годы.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, основные цели развития кластера — это создание отраслевого института, оказывающего существенное влияние на деятельность производственных малых и средних предприятий, участие в процессах технологического суверенитета и импортозамещения, предоставления доступа к созданной в Нижегородской области инновационной и производственной инфраструктуре, стимулирование рынка сбыта и обеспечение приоритета для отечественной продукции.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, работа по развитию индустрии детских товаров ведется региональным Минпромом по поручению губернатора Глеба Никитина. Министр отметил важность того, чтобы помощь могли получить все производители товаров для малышей, включая производителей мебели, одежды, игрушек и средств гигиены.

"Необходимо активно продвигать наши предприятия и продукцию, повышая узнаваемость брендов из Нижегородской области не только на местном уровне, но и в других регионах", - сказал Максим Черкасов.

Основными участниками реализации стратегии станут АНО "Корпорация развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области" и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров совместно с ее региональным представительством. В настоящий момент в региональный кластер индустрии детских товаров входит 43 компании.

Напомним, Нижегородская область входит в число регионов по разработке комплексной поддержки производителей товаров для детей Вся работа в этом направлении ведется совместно с АИДТ.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре ”Мой бизнес или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Ранее сообщалось, что кластер производителей детских товаров появится в Нижегородской области.

Также сообщалось, что нижегородская компания претендует на федеральную премию в сфере детских товаров и услуг и услуг.