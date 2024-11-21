Капремонт завершили в терапевтическом отделении Большеболдинской ЦРБ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В терапевтическом отделении Большеболдинской ЦРБ завершился капитальный ремонт.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, все работы выполнили без приостановления лечебной деятельности стационара.

По словам и.о. главного врача Большеболдинской ЦРБ Андрея Хрупова, терапевтическое отделение является самым крупным в больнице, помещения в нем были самыми изношенными. В отделении, рассчитанном на 30 коек, полностью заменили системы водоснабжения, водоотведения и отопления. Также установили новую электрическую проводку и систему пожаротушения. Кроме того, обновили покрытие полов, стен и потолков в палатах, коридорах, а также в лечебных и бытовых помещениях.

Каждый год в Большеболдинскую ЦРБ на госпитализацию в круглосуточный стационар поступает более 1,5 тысячи больных, из них половина именно в терапевтическое отделение. В отделении помогают больным с сердечно-сосудистыми патологиями, с болезнями легких, желудочно-кишечного тракта, эндокринной и нервной систем. В среднем, пациенты проводят здесь от 10 до 14 дней.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области отметили, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на проведение ремонта в основном их федерального бюджета было направлено более 7 млн рублей.

Отмечается, что в 2025 году поэтапное обновление продолжат в других отделениях Большеболдинской ЦРБ, в том числе будет отремонтирован переход между терапевтическим отделением и дневным стационаром больницы.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что ремонт корпуса Нижегородской детской больницы завершен на 85%.