Более 260 бизнес-планов составили нижегородские предприниматели за 2024 год Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели в 2024 году составили более 260 бизнес-планов с помощью онлайн-конструктора на портале Мойбизнес52.рф.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, такая возможность в виде формы поддержки на региональном уровне оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Конструктор бизнес-планов разработали специалисты регионального центра "Мой бизнес". Бизнес-план необходим предпринимателям для реализации своего проекта и для получения господдержки. Например, его нужно предоставить для заключения социального контракта до 350 тысяч рублей, а также для подачи заявления на получение льготного займа от региональной микрофинансовой компании до 5 млн рублей. Онлайн-конструктор на портале Мойбизнес52.рф разработан таким образом, чтобы итоговый документ был универсальным.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что за все время работы, с начала прошлого года, сервисом воспользовались 547 нижегородцев.

Форма для разработки бизнес-плана разделена на десять шагов, это в том числе окупаемость и рентабельность проекта, анализ рисков и конкурентов, смета расходов и закупок, финансовые результаты деятельности. В каждом пункте имеется подсказка по заполнению, что облегчает составление документа.

Для получения услуги необходимо пройти регистрацию на портале "Мойбизнес52.рф"

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что более тысячи предпринимателей приняли участие в конференциях "Мой бизнес 360" в 2024 году.