Евгений Чинцов: "Год 80-летия Победы пройдет под знаком уважения и особого внимания к защитникам Отечества" Общество

Фото: пресс-служба Гордумы

Спикер городской Думы Евгений Чинцов вручил награды самым активным жителям Советского района по итогам года.

Как сообщает пресс-служба Гордумы, во время церемонии награждения, которая прошла в парке культуры и отдыха имени А.С.Пушкина в рамках спортивно-развлекательного мероприятия "Новогодние забавы", Евгений Чинцов вручил медаль "За отвагу" участнику СВО Максиму Маркову и благодарственные письма жителям района.

Вручая медаль участнику СВО, спикер Гордумы отметил, важность благодарности общества ветеранам, военнослужащим, которые внесли свой вклад в защиту Родины, и тем, кто продолжает отстаивать интересы государства на передовой.

"Как объявил глава государства, 2025-й, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пройдет под знаком уважения и особого внимания к защитникам Отечества. Я считаю это решение очень правильным и своевременным, потому что именно благодаря нашим воинам у нас есть возможность спокойно жить, трудиться, растить детей. За ними наша страна, как за каменной стеной. Все должны это понимать и отношение к ним должно быть соответствующим", – подчеркнул Евгений Чинцов.

Кроме того, вместе с главой Советского района Александром Ивановым Евгений Чинцов поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом. Развлекательную программу продолжили традиционные зимние забавы и конкурсы. Завершился праздник парадом Дедов Морозов и Снегурочек.

Ранее сообщалось, что Евгений Чинцов провел Урок мужества для нижегородских школьников.