Сокращение количества документов для записи в детский сад
Схема движения изменилась на перекрёстке Гагарина-Тропинина
Очередной "Горький fest" пройдёт 10-16 июля 2025 года
Праздники "Новый год в каждый двор" с 26 декабря по 8 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2024 09:45  [47] Евгений Чинцов: "Год 80-летия Победы пройдет под знаком уважения и особого внимания к защитникам Отечества"
26 декабря 2024 09:18  [58] Фасад новой ледовой арены презентовали в Нижнем Новгороде
26 декабря 2024 08:39  [128] "Нижегородавтодор" снова оштрафовали за задержки зарплат
26 декабря 2024 08:14  [149] Нижегородцам грозит штраф до 50 тысяч рублей за запуск фейерверков
26 декабря 2024 07:50  [121] Нижегородец стал победителем Национальной премии "Россия – страна возможностей"
26 декабря 2024 07:27  [131] Традиционный фестиваль снежных скульптур проходит в Автозаводском парке
25 декабря 2024 18:58  [307] Юрий Шалабаев рассказал о порядке уборки снега в Нижнем Новгороде
25 декабря 2024 18:29  [286] Более 40 нижегородских проектов победили в первой грантовой кампании 2025 года Президентского фонда культурных инициатив
25 декабря 2024 18:09  [306] Мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в поселке Кудьма для ИЖС
25 декабря 2024 17:15  [316] Символы уходящего нижегородского года
Общество

Евгений Чинцов: "Год 80-летия Победы пройдет под знаком уважения и особого внимания к защитникам Отечества"

26 декабря 2024 09:45  [47] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы

Спикер городской Думы Евгений Чинцов вручил награды самым активным жителям Советского района по итогам года.

Как сообщает пресс-служба Гордумы, во время церемонии награждения, которая прошла в парке культуры и отдыха имени А.С.Пушкина в рамках спортивно-развлекательного мероприятия "Новогодние забавы", Евгений Чинцов вручил медаль "За отвагу" участнику СВО Максиму Маркову и благодарственные письма жителям района.

Вручая медаль участнику СВО, спикер Гордумы отметил, важность благодарности общества ветеранам, военнослужащим, которые внесли свой вклад в защиту Родины, и тем, кто продолжает отстаивать интересы государства на передовой.

"Как объявил глава государства, 2025-й, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пройдет под знаком уважения и особого внимания к защитникам Отечества. Я считаю это решение очень правильным и своевременным, потому что именно благодаря нашим воинам у нас есть возможность спокойно жить, трудиться, растить детей. За ними наша страна, как за каменной стеной. Все должны это понимать и отношение к ним должно быть соответствующим", – подчеркнул Евгений Чинцов.

Кроме того, вместе с главой Советского района Александром Ивановым Евгений Чинцов поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом. Развлекательную программу продолжили традиционные зимние забавы и конкурсы. Завершился праздник парадом Дедов Морозов и Снегурочек. 

Ранее сообщалось, что Евгений Чинцов провел Урок мужества для нижегородских школьников.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Чинцов Новый год СВО
Поделиться:
Новости по теме
25 декабря 2024 08:23  [370] Дед Мороз-полицейский и Снегурочка поздравили автолюбителей Нижнего Новгорода
25 декабря 2024 07:27  [340] Фестиваль "Новый год на ярмарке" пройдёт с 28 декабря до 9 февраля
24 декабря 2024 07:19  [593] Праздники "Новый год в каждый двор" начнутся в Нижнем Новгороде с 26 декабря
11 декабря 2024 16:40  [679] Евгений Чинцов провел Урок мужества для нижегородских школьников
22 ноября 2024 10:04  [698] Евгений Чинцов встретился с участниками образовательного проекта "Микроинфлюенсеры будущего" в ННГУ
18 ноября 2024 18:58  [854] Евгений Чинцов встретился с учащимися нижегородской "Школы 800"
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph