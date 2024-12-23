"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
Праздники "Новый год в каждый двор" с 26 декабря по 8 января
Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2024 17:16  [5] ИИ задействовали для контроля заснеженности дорог в Нижегородской области
26 декабря 2024 16:45  [64] Повышение штрафов за отсутствие полиса ОСАГО предложили сделать многократным
26 декабря 2024 16:32  [75] Новый водовод построили в Мухтолове за 565 млн рублей по нацпроекту
26 декабря 2024 16:15  [96] Эксперты рассказали, кто чаще ищет работу в Нижнем Новгороде
26 декабря 2024 15:58  [103] Почти 300 разрешений на строительство выдали в Нижегородской агломерации с начала года
26 декабря 2024 15:39  [107] Уровень безработицы в Нижегородской области снизился в 13 раз
26 декабря 2024 15:15  [158] Началось народное голосование за проекты, представленные на Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив
26 декабря 2024 15:02  [136] Инклюзивные маршруты в Выксе признали лучшими в России
26 декабря 2024 13:46  [186] Владельца опасного путепровода оштрафовали в Дзержинске
26 декабря 2024 13:23  [176] Петр Банников поздравил участников СВО в мулинском госпитале с наступающим Новым годом
Общество

ИИ задействовали для контроля заснеженности дорог в Нижегородской области

26 декабря 2024 17:16  [5] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Искусственный интеллект задействовали для контроля заснеженности дорог в Нижегородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Егор Поляков.

Контроль ведется с помощью 18 программно-аппаратных комплексов видеофиксации и аналитики данных в рамках проекта "Умный регион".

"Все данные с устройств о заснеженности дорог передаются ответственным лицам для оперативного устранения недочетов. Мониторинг дорожной ситуации ведется муниципалитетами через обычные смартфоны из кабин транспорта. На видеоизображение устройства фиксируются границы проезжей части, бордюров, происходит анализ заснеженности улично-дорожной сети и прилегающей территории", - объяснил Поляков.

Оператор ответственного ведомства при запросе или спорной ситуации сможет просмотреть и сделать выгрузку архивных материалов.

Пилотный проект, реализуемый в рамках нового нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", запущен в Нижнем Новгороде, Кстове, Городце, Арзамасе, Большом Болдине, Дзержинске, Семенове и на Бору.

Напомним, искусственный интеллект задействовали для мониторинга за состоянием дорог в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство Технологии
Поделиться:
Новости по теме
29 октября 2024 07:14  [772] Почти 20 нижегородцев стали призёрами окружного хакатона "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект"
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph