ИИ задействовали для контроля заснеженности дорог в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Искусственный интеллект задействовали для контроля заснеженности дорог в Нижегородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора Егор Поляков.

Контроль ведется с помощью 18 программно-аппаратных комплексов видеофиксации и аналитики данных в рамках проекта "Умный регион".

"Все данные с устройств о заснеженности дорог передаются ответственным лицам для оперативного устранения недочетов. Мониторинг дорожной ситуации ведется муниципалитетами через обычные смартфоны из кабин транспорта. На видеоизображение устройства фиксируются границы проезжей части, бордюров, происходит анализ заснеженности улично-дорожной сети и прилегающей территории", - объяснил Поляков.

Оператор ответственного ведомства при запросе или спорной ситуации сможет просмотреть и сделать выгрузку архивных материалов.

Пилотный проект, реализуемый в рамках нового нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", запущен в Нижнем Новгороде, Кстове, Городце, Арзамасе, Большом Болдине, Дзержинске, Семенове и на Бору.

Напомним, искусственный интеллект задействовали для мониторинга за состоянием дорог в Нижегородской области.