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Сорок нижегородцев получили по ящику мандаринов за проезд в трамвае

28 декабря 2024 07:41  [265]

Фото: предоставлено организаторами

В Нижнем Новгороде 23 декабря прошла традиционная акция "Счастливый билет". Как сообщает организатор акции – ООО "Экологические проекты", лотерея проводится второй год подряд во всех трамваях города. Участниками новогодней лотереи в этот день могли стать все пассажиры, которые оплатили проезд через терминал, а вот победителями стали те, кто получил билеты с номерами, заканчивающимися на три одинаковые цифры.

Директор "Экологических проектов" Евгений Грабовский рассказал, что в этом году акция получилась более массовой - победителями стали 40 человек. Всем им вручили по ящику мандаринов – "самый сезонный фрукт и самое новогоднее, что есть на столе".

Награждение призёров состоялось накануне в офисе Корпорации развития Нижегородской области.

"Нижегородские трамваи – это такой же символ города, как, например, Стрелка или Кремль, поэтому мы хотим дарить новогоднее настроение жителям нашего замечательного города! Планируем продолжать акцию в дальнейшем и так же радовать пассажиров", – отметил заместитель генерального директора Корпорации развития Михаил Тарасов.

"Я очень часто езжу на трамвае №5. Когда оплатила проезд, кондуктор сказал, что я выиграла в акции. Сначала даже не поняла, что произошло. Когда я увидела, что приз – ящик мандаринов, то очень обрадовалась. Такой подарок поднимает настроение. Благодарю всех за эту акцию", – поделилась одна из победительниц, нижегородка Дарья Короткова.

Ранее сообщалось, что новогодние трамваи начали курсировать в Нижнем Новгороде. Всего на линию выпущено три тематических вагона. Снаружи новогодние трамваи украшены гирляндами, а внутри новогоднюю атмосферу создают украшения в ретростиле и музыкальные новогодние хиты. Водители новогодних вагонов на время перевоплотились в Дедов Морозов. Курсируют праздничные трамваи во второй половине дня, прокатиться в них можно до Старого Нового года.

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