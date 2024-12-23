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Общество

Волонтёрский центр Нижегородской области отправил 4 тонны гумпомощи бойцам СВО

28 декабря 2024 16:47  [52] Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

В преддверии новогодних праздников воинским подразделениям, военным госпиталям и мирным жителям приграничных районов из Нижегородской области отгружена очередная партия гуманитарной помощи.

Как сообщает АНО "Волонтёрский центр Нижегородской области", в общей сложно передано около 4 тонн груза. В формировании гумконвоя участвовали АНО "Волонтёрский центр Нижегородской области" и волонтёрская группа "СВОих не бросаем".

По словам генерального директора АНО "Волонтёрский центр Нижегородской области" Марии Самоделкиной, в очередную партию гуманитарной помощи включили новогодние подарки, ёлочные игрушки и поздравления от детей. 

В состав груза вошли: медикаменты и средств личной гигиены, а также новогодние подарки, которые принесли неравнодушные нижегородцы. Это коробки со сладостями, нарисованные открытки, теплые вязаные носки, талисманы, елочные игрушки и сувениры с символикой наступающего года. Воспитанники театра "Пиано" нижегородской школы-интерната для глухих детей вместе с родителями и педагогами приготовили для защитников ароматные фигурные пряники. Также на передовую отправится внедорожник со средством РЭБ.

Большой сборный гумконвой от нижегородцев отправится в зону СВО непосредственно в новогоднюю ночь. К формированию гумгруза также присоединились администрация и предприниматели Варнавинского муниципального округа - они собрали большое количество металла для обшивки дополнительной брони на танки и пиломатериалов для строительства блиндажей и других нужд.

Ранее сообщалось, что Андрей Гнеушев передал внедорожник с гумпомощью Герою РФ Виталию Антонову.

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Теги:
Волонтеры гуманитарная помощь СВО
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