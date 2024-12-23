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Происшествия

Почти 1,5 млн рублей перевела нижегородка на "безопасные счета" мошенников

09 января 2025 09:30  [82] Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода перевела на безопасные счеты мошенников около 1,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 68-летней пенсионерке, проживающей в Московском районе, с неизвестных номеров звонили якобы сотрудники силовых структур и финансовых организаций.

Злоумышленники убедили пожилую женщину в необходимости перевода денег на "безопасный счет" под предлогом отмены сомнительной финансовой операции. Пенсионерка пошла на поводу у аферистов и перевела порядка 1,5 млн рублей через мобильное приложение на указанные реквизиты.

Когда деньги с "безопасного" счета женщине не вернули, а собеседники перестали выходить на связь, она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники начали красть личные данные после ограничения доступа к Viber.

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Теги:
Деньги Мошенничество
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