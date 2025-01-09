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Общество

Размер суммы "Чкаловской премии" для педагогов увеличен до 1 млн рублей

10 января 2025 15:42  [95] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Размер "Чкаловской премии" для педагогов по решению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева увеличен до 1 млн рублей

Как сообщает департамент образования города, получить премию смогут нижегородские педагоги, которые внесли значительный вклад в профориентацию детей по инженерно-техническим специальностям.

Для участия необходимо подать заявку на конкурс и представить разработанный образовательный проект. Ожидается, что всего будут поощрены 10 авторских коллективов муниципальных образовательных организаций.

В департаменте отметили, что премия присваивается за развитие технической направленности дополнительного образования Нижнего Новгорода и подготовку детей к получению инженерно-технических специальностей.

Заявки будут приниматься с 15 по 31 января 2025 года. Затем до 15 марта представленные работы пройдут экспертную оценку. Победителей определят на итоговом заседании экспертной комиссии.

Организатором премии является департамент образования администрации Нижнего Новгорода. "Чкаловская премия", которая присуждалась педагогам по четырём номинациям, учреждена в Нижнем Новгороде в 2024 году. Размер награды составлял 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что четыре проекта стали лауреатами премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина.

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Теги:
Премия Юрий Шалабаев
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