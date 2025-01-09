Туристический налог ввели в Балахнинском районе
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 января 2025 08:30  [10] Нижний — наверху: успехи Нижегородской области в цифровом развитии
15 января 2025 07:45  [95] Карьерный проект КУПНО стал призером всероссийского конкурса
14 января 2025 19:59  [249] Нижегородская область увеличила сельхозугодья на 13 тысяч га
14 января 2025 19:39  [242] Рейс из Нижнего Новгорода в Минеральные Воды задержали более чем на 3 часа
14 января 2025 19:15  [280] Роспотребнадзор: рост заболеваемости гриппом ожидается в Нижегородской области
14 января 2025 18:53  [246] Новый корпус школы на 675 мест в Кстовском округе готов к открытию
14 января 2025 18:46  [265] Второй стационар онкодиспансера в Нижнем Новгороде работает штатно
14 января 2025 16:59  [239] Глеб Никитин осмотрел новый корпус Анкудиновской школы в Кстовском районе
14 января 2025 16:59  [292] Нижегородцы выступили против строительства высотного дома напротив парка "Швейцария"
14 января 2025 16:38  [321] Приставы заставили нижегородца выплатить сыну 2 млн рублей
Общество

Карьерный проект КУПНО стал призером всероссийского конкурса

15 января 2025 07:45  [95] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский проект старта карьеры отмечен на федеральном уровне, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО) занял второе место на Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи по итогам 2024 года.

В номинации "Сохранение и привлечение молодежного кадрового потенциала региона" нижегородцы представили проект "Старт карьеры: Нижний Новгород".

Всего было подано 780 заявок от организаций из 77 регионов России, для оценки членами экспертного совета было отобрано 699 заявок.

По итогам финального этапа конкурса победителями определены 79 организаций из 40 субъектов РФ.

"Бесшовный" переход на разных этапах карьеры, создание условий для адаптации – все это открывает большие возможности для профессиональной реализации молодежи в Нижегородской области. Портал "Старт карьеры: Нижний Новгород" будет полезен как школьникам, которые только задумываются о выборе будущей профессии, так и студентам и молодым специалистам, которые ещё не имеют достаточного опыта взаимодействия на рынке труда и нуждаются в поддержке при трудоустройстве. Благодаря платформе каждый молодой человек может построить свой карьерный маршрут, начиная от подбора учебного заведения, выбора профессии до трудоустройства", - сообщила министр кадровой политики правительства Нижегородской области Екатерина Лебедева.

Онлайн-платформа "Старт карьеры: Нижний Новгород" (https://www.superjob.ru/start/nn/) создана в регионе как единая "точка входа» молодежи в профессию.

"В рамках платформы "Старт карьеры: Нижний Новгород" впервые собрана и систематизирована информация обо всех вузах и ссузах региона с указанием специальностей подготовки и возможностью прочитать реальные отзывы выпускников о полученном образовании. Также на платформе размещена подробная информация о крупнейших работодателях региона и имеющихся у них вакансиях. Кроме того, здесь любой желающий может пройти профориентационные тесты и записаться на очную бесплатную карьерную консультацию в молодежном центре карьеры Нижегородской области "КУПНО.СТАРТ", - рассказал ректор КУПНО Роман Марков. 

Ранее сообщалось, что третий поток программы "Лидеры наследия" стартует в Нижегородской области в 2025 году.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КУПНО Молодежь Трудоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph