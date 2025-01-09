Карьерный проект КУПНО стал призером всероссийского конкурса Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский проект старта карьеры отмечен на федеральном уровне, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО) занял второе место на Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи по итогам 2024 года.

В номинации "Сохранение и привлечение молодежного кадрового потенциала региона" нижегородцы представили проект "Старт карьеры: Нижний Новгород".

Всего было подано 780 заявок от организаций из 77 регионов России, для оценки членами экспертного совета было отобрано 699 заявок.

По итогам финального этапа конкурса победителями определены 79 организаций из 40 субъектов РФ.

"Бесшовный" переход на разных этапах карьеры, создание условий для адаптации – все это открывает большие возможности для профессиональной реализации молодежи в Нижегородской области. Портал "Старт карьеры: Нижний Новгород" будет полезен как школьникам, которые только задумываются о выборе будущей профессии, так и студентам и молодым специалистам, которые ещё не имеют достаточного опыта взаимодействия на рынке труда и нуждаются в поддержке при трудоустройстве. Благодаря платформе каждый молодой человек может построить свой карьерный маршрут, начиная от подбора учебного заведения, выбора профессии до трудоустройства", - сообщила министр кадровой политики правительства Нижегородской области Екатерина Лебедева.

Онлайн-платформа "Старт карьеры: Нижний Новгород" (https://www.superjob.ru/start/nn/) создана в регионе как единая "точка входа» молодежи в профессию.

"В рамках платформы "Старт карьеры: Нижний Новгород" впервые собрана и систематизирована информация обо всех вузах и ссузах региона с указанием специальностей подготовки и возможностью прочитать реальные отзывы выпускников о полученном образовании. Также на платформе размещена подробная информация о крупнейших работодателях региона и имеющихся у них вакансиях. Кроме того, здесь любой желающий может пройти профориентационные тесты и записаться на очную бесплатную карьерную консультацию в молодежном центре карьеры Нижегородской области "КУПНО.СТАРТ", - рассказал ректор КУПНО Роман Марков.

Ранее сообщалось, что третий поток программы "Лидеры наследия" стартует в Нижегородской области в 2025 году.