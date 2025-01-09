Четыре семьи из аварийных домов получили ключи от новых квартир в Воскресенском Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Четырем семьям, проживающим в аварийном фонде в поселке Воскресенское в Нижегородской области, вручили ключи от новых квартир. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Жители поселка смогли получить новые квартиры по региональной адресной программе "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 года по 2028 годы из аварийного жилищного фонда".

Замгубернатора Нижегородской области Петр Банников во время вручения ключей жителям отметил, что правительство региона активно работает над ликвидацией аварийного жилья в Нижегородской области.

"Работа эта проводится, в том числе при помощи региональных программ. Сегодня мы видим здесь яркий пример — новые помещения, в которые уже заселяются жители округа, расположены в удачном районе с развивающейся инфраструктурой и современным благоустройством", - отметил Банников.

Помещения для переселения граждан закупили в строящемся квадрохаусе - доме, состоящем из четырёх индивидуальных жилых секций. В новых квартирах есть все водопровод, канализация, газ и электричество.

"Сегодня ключи от квартир вручили четырем семьям. Дому, в котором они проживали до этого, больше 100 лет - он 1917 года постройки. Конечно, попав в новые комфортные условия, люди очень обрадовались и сразу начали планировать расстановку мебели, бытовой техники", - сказал глава МСУ Воскресенского муниципального округа Александр Запевалов.

Напомним, новую программу расселения аварийного жилья запустили в Нижегородской области.