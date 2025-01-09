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Общество

Более 20 некачественных образцов молочки нашли в Нижегородской области

31 января 2025 11:44  [180] Общество

В Нижегородской области из 299 проверенных образцов молочной продукции 21 оказался некачественным, сообщает Роспотребнадзор в своем отчете за 2024 год, размещенном на сайте регионального министерства промышленности.

Эксперты исследовали 299 проб на базе Центра гигиены и эпидемиологии. В итоге в "черный список" попали 15 производителей, среди которых три местные компании – "Околица", "Молоко-К" и "Краснобаковские молочные продукты".

Главные замечания специалистов касались жирнокислотного состава продукции. Эти нарушения были выявлены у восьми производителей из разных регионов. Еще четыре компании предоставили на упаковках неправильную информацию о массовой доле жира и влаги.

Однако наиболее серьезными оказались обнаруженные в молочной продукции плесень, стафилококк и кишечная палочка.

Роспотребнадзор также отметил, что компания "Околица" прекратила свою деятельность в ноябре 2024 года. Предприятию "Молоко-К" был составлен протокол за нарушение технических регламентов, и выдано предписание устранить выявленные недостатки. В свою очередь, "Краснобаковским молочным продуктам" вынесли предупреждение.

Ранее сообщалось, что 47 тонн опасного молока обнаружили в Нижегородской области.

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Теги:
Продовольствие Промышленность
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