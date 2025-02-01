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Происшествия

Глава СК затребовал доклад о поножовщине в Нижегородской области

04 февраля 2025 08:00  [89] Происшествия

Фото: СК РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю нижегородского следственного управления Айрату Ахметшину предоставить отчёт о ходе расследования уголовного дела, которое было заведено в отношении уроженца Чувашии, сообщает информационный центр ведомства.

По данным следствия, 1 февраля пьяный мужчина ворвался в ночной клуб на Бору, где устроил погром и поножовщину. Сейчас злоумышленник находится в спецприёмнике. Скоро ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские задержали мужчину за нападение на курьера.

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Теги:
Бор СК РФ Уголовное дело
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