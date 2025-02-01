Крупный спорткомплекс продается в Нижнем Новгороде за 300 млн рублей Спорт

Фото: "Авито"

В Приокском районе Нижнего Новгорода выставлен на продажу многофункциональный спортивный комплекс, включающий два смежных земельных участка со зданиями и спортивными объектами. Объявление размещено на тематическом сайте.

Первый участок включает двухэтажное здание общей площадью 1455,5 кв. м, а также ряд спортивных сооружений: хоккейную площадку, баскетбольную и волейбольную площадки, поля для мини-футбола, спортивное ядро с футбольным полем, теннисный корт.

На втором участке площадью 5836 кв. м расположены: незавершенное здание гостиничного комплекса, автомобильный бокс, складские помещения, автомойка.

Согласно информации в объявлении, на базе комплекса возможно как развитие существующих спортивных объектов, так и полное изменение его назначения с корректировкой вида разрешенного использования земельных участков.

Стоимость объекта - 300 млн рублей.