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Спорт

Крупный спорткомплекс продается в Нижнем Новгороде за 300 млн рублей

03 февраля 2025 20:00  [43] Спорт

Фото: "Авито"

В Приокском районе Нижнего Новгорода выставлен на продажу многофункциональный спортивный комплекс, включающий два смежных земельных участка со зданиями и спортивными объектами. Объявление размещено на тематическом сайте.  

Первый участок включает двухэтажное здание общей площадью 1455,5 кв. м, а также ряд спортивных сооружений: хоккейную площадку, баскетбольную и волейбольную площадки, поля для мини-футбола, спортивное ядро с футбольным полем, теннисный корт.  

На втором участке площадью 5836 кв. м расположены:  незавершенное здание гостиничного комплекса, автомобильный бокс, складские помещения, автомойка.  

Согласно информации в объявлении, на базе комплекса возможно как развитие существующих спортивных объектов, так и полное изменение его назначения с корректировкой вида разрешенного использования земельных участков.

Стоимость объекта - 300 млн рублей.

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Теги:
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