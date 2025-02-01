Нижний Новгород простился с лыжником, погибшим на Щелоковском хуторе Общество

В Нижнем Новгороде 8 февраля состоялось прощание с 55-летним лыжником, трагически погибшим во время тренировки на трассе Щелоковского хутора. Об этом сообщили в группе Федерации лыжных гонок региона.

По предварительной информации, мужчина на высокой скорости столкнулся с бетонным блоком, получив смертельные травмы. Обстоятельства трагедии в настоящее время уточняются.

Прощание прошло в храме Святой княгини Ольги, после чего спортсмена похоронили на Афонинском кладбище.

Ранее сообщалось, что 9 февраля пройдут похороны директора Перевозского строительного колледжа и его заместителя. Они погибли в автокатастрофе на трассе Вад - Перевоз.