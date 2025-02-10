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Общество

Духовное воспитание молодежи обсудили в Нижнем Новгороде

14 февраля 2025 18:08  [101] Общество

В преддверии Международного дня православной молодежи в Нижнем Новгороде состоялась встреча митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и министра молодежной политики региона Светланы Ануфриевой с представителями молодежного сообщества. Мероприятие 14 февраля посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Митрополит Георгий зачитал приветственное слово Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также рассказал о значении Сретения Господня. Он отметил, что молодость — это время поиска себя и ответов на важные жизненные вопросы. По его словам, сегодня молодежь активно участвует в жизни церкви, помогает нуждающимся, реализует творческие, экологические и социальные проекты, а также организует общественные форумы.  

Министр молодежной политики Светлана Ануфриева поздравила участников встречи и подчеркнула, что ведомство тесно сотрудничает с Нижегородской епархией. Она отметила, что вопросы молодежной политики сегодня находятся в центре внимания государства.  

"Президент России в мае прошлого года поставил национальные цели, одна из которых напрямую касается молодежи. Это воспитание патриотичной, гармонично развитой личности. Вся наша работа направлена именно на это", — подчеркнула министр.  

Особое внимание, по ее словам, уделяется патриотическому и духовному воспитанию, а также выстраиванию диалога между поколениями.  

"Молодость — это время энергии, желания действовать, менять мир. Важно направить эту энергию в правильное русло и помочь молодым людям найти свое призвание – в науке, спорте, культуре. Мы не просто работаем с молодежью, а выступаем для них наставниками, друзьями, партнерами. И ключевой принцип здесь — ничего для молодежи без участия самой молодежи", — добавила Ануфриева.  

Она подчеркнула, что сегодня развитие добровольчества и деятельного патриотизма играет ключевую роль в молодежной политике. Важно, чтобы молодые люди стремились делать мир вокруг себя лучше через конкретные поступки.  

Международный день православной молодежи ежегодно отмечается 15 февраля, в день православного праздника Сретения Господня. Его инициатором стало Всемирное православное молодежное движение "Синдесмос".

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Теги:
митрополит Георгий Молодежь
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