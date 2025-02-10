Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 февраля 2025 09:34  [18] Изменение оплаты за тепло создаст проблемы с льготами в России
14 февраля 2025 08:00  [98] Минсельхоз: нашествия саранчи в Нижегородской области не будет
14 февраля 2025 07:00  [150] Реконструкция арзамасской школы №1 завершится в 2026 году
13 февраля 2025 21:09  [53] В Нижнем Новгороде открылся региональный центр Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы
13 февраля 2025 20:00  [324] ННГАСУ ведет мониторинг 8 зданий около стройки в Почаинском овраге
13 февраля 2025 19:30  [300] Нижний Новгород поможет с благоустройством парка в Сухуме
13 февраля 2025 19:00  [294] Мэр Дзержинска обсудил достройку школы имени Молева с родителями учащихся
13 февраля 2025 18:45  [336] Автобусный маршрут продлят от проспекта Героев Донбасса до Мраморной
13 февраля 2025 18:13  [57] Андрей Чечерин посетил строящуюся школу и два техникума в Ардатовском округе
13 февраля 2025 18:11  [414] Нижегородских врачей призвали быть настороже из-за вируса Эболы
Общество

В Нижнем Новгороде открылся региональный центр Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы

13 февраля 2025 21:09  [53] Общество

Фото: Максим Герасимов

12 февраля на площадке молодежного центра «КУПНО.СТАРТ» состоялось торжественное открытие регионального центра подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Центр объединит более 25 тысяч нижегородских добровольцев.

Международный центр был создан в 2024 году при поддержке Росмолодёжи, Россотрудничества и Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации. В Нижегородской области поддержку работе центра окажет региональное правительство.

На протяжении всего года центр будет сопровождать основные мероприятия, приуроченные к празднованию годовщины Великой Победы: шествие «Бессмертный полк», сопровождение «Парада Победы», международные акции «Георгиевская лента», «Диктант Победы», «Сад памяти», а также мероприятия к памятным датам, Дням воинской славы и многое другое. Предварительно все волонтеры пройдут специальное обучение и подготовку, которые организуют представители регионального отделения «Волонтёров Победы».

В торжественном открытии центра приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Евгений Макаров, исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова, министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева и председатель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

«В юбилейный год Победы на нас лежит большая ответственность. Международный волонтёрский корпус объединит 500 тысяч добровольцев в нашей стране и за ее пределами, и каждый из них может внести свой вклад в празднование этого события», — отметила исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова.

Министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева пожелала всем участникам волонтерского корпуса быть сильными, активными и распространять свои добрые идеи максимально широко.

«Мы видим, как в ряде зарубежных стран пытаются переписать историю. Наша задача - сделать все, чтобы защитить нашу историческую память, увековечить подвиг народа, победившего фашизм. И волонтерские центры по всей стране — это отличный формат, который позволяет вовлечь молодежь в этот процесс. Мы уверены, что наш центр станет местом притяжения неравнодушных к истории России нижегородцев всех возрастов: самому маленькому нашему волонтёру семь лет, а самому старшему — 93», — рассказала председатель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

Ключевым мероприятием в рамках открытия центра стала торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса «Спасибо Вам» в трех номинациях: «Лучший доброволец НРО ВОД «Волонтёры Победы», «Лучший школьный отряд НРО ВОД «Волонтёры Победы» и «Лучшее муниципальное отделение НРО ВОД «Волонтёры Победы».

Полный список лауреатов конкурса будет опубликован в телеграм-канале регионального отделения «Волонтеров Победы»: https://t.me/nnzapobedu.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Волонтеры Победа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph