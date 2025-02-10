В Нижнем Новгороде открылся региональный центр Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы Общество

Фото: Максим Герасимов

12 февраля на площадке молодежного центра «КУПНО.СТАРТ» состоялось торжественное открытие регионального центра подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Центр объединит более 25 тысяч нижегородских добровольцев.

Международный центр был создан в 2024 году при поддержке Росмолодёжи, Россотрудничества и Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации. В Нижегородской области поддержку работе центра окажет региональное правительство.

На протяжении всего года центр будет сопровождать основные мероприятия, приуроченные к празднованию годовщины Великой Победы: шествие «Бессмертный полк», сопровождение «Парада Победы», международные акции «Георгиевская лента», «Диктант Победы», «Сад памяти», а также мероприятия к памятным датам, Дням воинской славы и многое другое. Предварительно все волонтеры пройдут специальное обучение и подготовку, которые организуют представители регионального отделения «Волонтёров Победы».

В торжественном открытии центра приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Евгений Макаров, исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова, министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева и председатель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

«В юбилейный год Победы на нас лежит большая ответственность. Международный волонтёрский корпус объединит 500 тысяч добровольцев в нашей стране и за ее пределами, и каждый из них может внести свой вклад в празднование этого события», — отметила исполнительный директор ВОД «Волонтёры Победы» Анастасия Рябова.

Министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева пожелала всем участникам волонтерского корпуса быть сильными, активными и распространять свои добрые идеи максимально широко.

«Мы видим, как в ряде зарубежных стран пытаются переписать историю. Наша задача - сделать все, чтобы защитить нашу историческую память, увековечить подвиг народа, победившего фашизм. И волонтерские центры по всей стране — это отличный формат, который позволяет вовлечь молодежь в этот процесс. Мы уверены, что наш центр станет местом притяжения неравнодушных к истории России нижегородцев всех возрастов: самому маленькому нашему волонтёру семь лет, а самому старшему — 93», — рассказала председатель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

Ключевым мероприятием в рамках открытия центра стала торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса «Спасибо Вам» в трех номинациях: «Лучший доброволец НРО ВОД «Волонтёры Победы», «Лучший школьный отряд НРО ВОД «Волонтёры Победы» и «Лучшее муниципальное отделение НРО ВОД «Волонтёры Победы».