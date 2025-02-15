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Политика

Сатаев назвал критической ситуацию с нехваткой школ и детсадов в Лесном городке

19 февраля 2025 17:09  [94] Политика

Критической назвал ситуацию с нехваткой школ и детских садов в Лесном городке депутат гордумы Николай Сатаев. Вопрос обеспеченности объектами социальной инфраструктуры (школа, детские сады) микрорайона рассмотрели на заседании думской комиссии по строительству и архитектуре 18 февраля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

По словам руководителя департамента строительства Татьяны Гераськиной, в микрорайоне находится только одна школа — № 181. Ее проектная мощность — 650 мест, но обучаются в ней 1119 детей, из них 450 — во вторую смену.  Директор департамента образования Владимир Радченко отметил, что из-за активной жилой застройки идет ежегодное увеличение количества учеников. К примеру, в 2025/2026 учебном году к зачислению в школу подлежат 154 ребенка, что на 52 больше, чем в прошлом году.  

В Лесном городке до 2030 года запланировано возведение многоквартирных домов (четыре из которых уже построены), детского сада на 230 мест и школы, проектной мощностью 405 мест. Но образовательные организации, как сообщила Гераськина, запланированы на третьей и четвертой очереди строительства - ориентировочно в 2027 и 2029 году. Обязательство по их возведению закреплены за застройщиком. Она добавила, что в соответствии с планом комплексного развития территории (КРТ) предусмотрен детский сад на 207 мест. В него могут включить строительство блока школы № 181. 

Депутат Николай Сатаев отметил, что из-за переполненности школы директору приходится объясняться перед прокуратурой.

"Вы видите реалии сегодняшнего дня: школа переполнена. Вторая очередь - это восемь готовых домов, а там не пахнет ни одним соцучреждением. В третью очередь предполагается детсад. Но к тому моменту будет построено десять домов! В каждом как минимум 200-300 квартир. А школу возведут уже после того, как будут готовы все многоэтажки. Ситуация критическая. Куда ребятишки пойдут?" - сказал политик. 

Депутат добавил, что не собирается искать виновных в сложившейся ситуации, однако проблему решать надо. Председатель комиссии Михаил Иванов предложил рассмотреть вопрос на совещании в региональном правительстве.

Ранее сообщалось, что пять новых корпусов школ планируют построить в Нижнем Новгороде. 

 

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Теги:
Гордума Строительство Школы
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