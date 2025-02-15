Нижегородцы смогут летать в Кострому с 14 марта Общество

С 14 марта АО "Костромское авиапредприятие" запустит прямые рейсы, соединяющие Нижний Новгород и Кострому. Об этом сообщается в официальной группе авиаперевозчика в соцсети "ВКонтакте".

Полеты будут выполняться по особому графику: самолеты отправятся в рейсы по пятницам в нечетные недели и по понедельникам в четные.

Продолжительность перелета составит 1 час 10 минут.

Ранее сообщалось, что в апреле запустят рейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси. А в конце февраля стартуют вылеты в Шарм-эль-Шейх.

Также мы писали, что с 25 апреля возобновляются полеты в Стамбул.