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Общество

Нижегородцы смогут летать в Кострому с 14 марта

21 февраля 2025 09:31  [100] Общество

С 14 марта АО "Костромское авиапредприятие" запустит прямые рейсы, соединяющие Нижний Новгород и Кострому. Об этом сообщается в официальной группе авиаперевозчика в соцсети "ВКонтакте".  

Полеты будут выполняться по особому графику: самолеты отправятся в рейсы по пятницам в нечетные недели и по понедельникам в четные.  

Продолжительность перелета составит 1 час 10 минут.

Ранее сообщалось, что в апреле запустят рейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси. А в конце февраля стартуют вылеты в Шарм-эль-Шейх.

Также мы писали, что с 25 апреля возобновляются полеты в Стамбул.

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Теги:
Авиаперевозки Аэропорт Туризм
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