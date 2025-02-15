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Общество

ННГУ увеличит набор студентов на программу подготовки военных переводчиков

21 февраля 2025 18:12  [63] Общество

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского в 2025 году вдвое увеличит количество мест на программе подготовки военных переводчиков. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.  

Подготовка специалистов ведётся в Институте международных отношений и мировой истории на направлении "Зарубежное регионоведение". Студенты осваивают два иностранных языка из четырёх и параллельно проходят обучение в Военном учебном центре ННГУ, где получают навыки военной подготовки.  

Ректор университета Олег Трофимов отметил, что решение об увеличении набора связано с высокой востребованностью выпускников в Министерстве обороны.  

Кроме подготовки военных переводчиков, в ННГУ также обучают кадровых офицеров по направлениям "Специальные радиотехнические системы" и "Информационная безопасность телекоммуникационных систем". Студенты этих программ проходят очное обучение с элементами военной подготовки по методу "военного дня".

Ранее сообщалось, что нижегородские вузы изменили правила поступления. 

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Теги:
Военные Вузы ННГУ
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