ННГУ увеличит набор студентов на программу подготовки военных переводчиков Общество

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского в 2025 году вдвое увеличит количество мест на программе подготовки военных переводчиков. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Подготовка специалистов ведётся в Институте международных отношений и мировой истории на направлении "Зарубежное регионоведение". Студенты осваивают два иностранных языка из четырёх и параллельно проходят обучение в Военном учебном центре ННГУ, где получают навыки военной подготовки.

Ректор университета Олег Трофимов отметил, что решение об увеличении набора связано с высокой востребованностью выпускников в Министерстве обороны.

Кроме подготовки военных переводчиков, в ННГУ также обучают кадровых офицеров по направлениям "Специальные радиотехнические системы" и "Информационная безопасность телекоммуникационных систем". Студенты этих программ проходят очное обучение с элементами военной подготовки по методу "военного дня".

Ранее сообщалось, что нижегородские вузы изменили правила поступления.