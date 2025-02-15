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Экономика

Бюджетный комитет ЗСНО одобрил льготы нижегородскому молокозаводу

24 февраля 2025 17:28  [100] Экономика

На заседании комитета по бюджету Заксобрания Нижегородской области депутаты одобрили проект соглашения о предоставлении льгот нижегородскому молокозаводу.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", парламентарии единогласно проголосовали за соответствующий проект закона, который теперь рассмотрят на очередном заседании ЗСНО.

По словам председателя бюджетного комитета Александра Шаронова, инвестор вкладывает личные средства в сложную отрасль АПК, будет выпускать социально значимую продукцию, поэтому такие инвестпроекты регион обязан поддерживать.

Заместитель председателя регионального парламента Дмитрий Краснов добавил, что "ситуация в стране непростая и инвесторы в очередь не стоят".

После модернизации молочного завода будет создано 90 рабочих мест со средней зарплатой в 70 тысяч рублей. Мощности вырастут в 6 раз, предприятие будет выпускать молочную продукцию широкого спектра, в том числе, отгружать ее за пределы региона.

Ранее сообщалось, что молочный комплекс построят в Шахунском округе к 2030 году.

 

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Теги:
АПК Инвестиции Налоги
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