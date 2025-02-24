"Теплоэнерго" назвало причину прорыва трубы с кипятком на улице Пушкина Происшествия

В районе дома №11 на улице Пушкина выявлено повреждение подземных коммуникаций, которое привело к просадке грунта на пешеходной дорожке, сообщили в АО "Теплоэнерго".

Специалисты ресурсоснабжающей компании уже осмотрели место аварии, откачали воду и продолжают обследование участка. Территория огорожена, на месте также работают представители районной администрации.

По данным "Теплоэнерго", трое пострадавших получили необходимую медицинскую помощь. Коммунальщики поддерживают с ними связь.

Напомним, СК и прокуратура Нижегородской области начали проверки по факту аварии. Следователи выясняют обстоятельства ЧП, а прокуроры оценивают действия ресурсоснабжающей организации и соблюдение сроков устранения повреждений.

Ранее было опубликовано видео с места аварии.