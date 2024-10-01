Ярмарки "Покупайте нижегородское" в октябре
Более 160 трамваев "МиНиН" поставят в Нижний Новгород
Онкоцентр планируют построить в Верхних Печерах к 2029 году
Микрорайон "Печерская гряда" планируется расширить на Казанское шоссе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
21 октября 2024 12:54  [257] Психиатр-нарколог Виталий Балуев признан виновным по делу "борского стрелка"
21 октября 2024 09:16  [203] Пьяного водителя со стрельбой задержали на поле в Павловском районе
20 октября 2024 13:31  [618] Мошенница с сайта знакомств выудила у нижегородца почти 5 млн рублей
20 октября 2024 08:56  [814] Восемь беспилотников сбили над Нижегородской областью ночью 20 октября
19 октября 2024 17:35  [528] Мусоропровод загорелся в многоквартирном доме на ул. Пермякова в Нижнем Новгороде
19 октября 2024 14:21  [597] 11-летняя жительница Балахны из-за мошенников лишила мать на 138 тыс. рублей
19 октября 2024 12:46  [640] Подросток на иномарке столкнулся с двумя машинами в Нижнем Новгороде
17 октября 2024 11:22  [428] Почти 290 "пьяных" ДТП произошло в Нижегородской области с начала года
16 октября 2024 10:50  [557] Кстовчанка "увела" со счёта сожителя более 5 млн рублей
16 октября 2024 08:08  [580] Нижегородские суды за неделю вынесли 228 решений о выдворении за пределы РФ
Происшествия

Психиатр-нарколог Виталий Балуев признан виновным по делу "борского стрелка"

21 октября 2024 12:54  [257] Происшествия

Психиатру-наркологу Виталию Балуеву Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес обвинительный приговор, сообщает pravda-nn.ru.

Следствие посчитало, что врач не должным образом провёл медосмотр и выдал 18-летнему Данилу Монахову справку, которая необходима для получения оружия. Молодой человек открыл стрельбу из охотничьего ружья в посёлке Большеорловский Борского района 12 октября 2020 года. 

Судебные разбирательства шли более двух лет. Подсудимый свою вину не признал, а защита настаивала на оправдательном приговоре. Однако, суд посчитал, что доказательств вины достаточно. В результате медика приговорили к шести месяцам с отбыванием в колонии-поселении. Впрочем, суд учел срок содержания под стражей подсудимого, поэтому отбывать наказание он не будет. 

"Я рассчитывал на другое решение судьи. На какое именно? Всё длится четыре года, я устал морально, поэтому без комментариев", — заявил после суда Балуев. Его слова приводит телеканал "360".

Напомним, Даниил Монахов, вооруженный огнестрельным оружием, приехал из Нижнего Новгорода в посёлок, где жила его бабушка, и стал хаотично стрелять по прохожим. В результате обстрела погибли три человека, еще трое были ранены, в том числе его бабушка. Впоследствии женщина скончалась.

На следующий день после случившегося, 13 октября, Даниил Монахов был найден мёртвым. Рядом с телом были два охотничьих ружья.

В ходе расследования выяснилось, что у Даниила Монахова было разрешение на ношение оружия. Также установлено, что юноша наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния.

Врача частной клиники, выдавшего справку, арестовали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ – халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бор Приговор Стрельба
Поделиться:
Новости по теме
19 октября 2020 13:09  [1204] Уголовное дело из-за борского стрелка завели также на инспектора по делам несовершеннолетних
19 октября 2020 10:44  [1221] Суд арестовал врача, выдавшего справку на оружие борскому стрелку
15 октября 2020 16:45  [1200] Родные погибших после массового убийства на Бору получат матпомощь
13 октября 2020 11:26  [2752] Следователи проведут посмертную экспертизу борского стрелка
13 октября 2020 08:05  [3590] Подозреваемый в убийстве трех человек на Бору юноша найден мёртвым
12 октября 2020 18:28  [2004] Юноша расстрелял прохожих на Бору, есть погибшие
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод ЛИНК и фабрика Городецкая роспись
01 октября 2024 13:29Один день в Городецком районе: ЗМЗ, завод "ЛИНК" и фабрика "Городецкая роспись"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph