Психиатр-нарколог Виталий Балуев признан виновным по делу "борского стрелка" Происшествия

Психиатру-наркологу Виталию Балуеву Советский районный суд Нижнего Новгорода вынес обвинительный приговор, сообщает pravda-nn.ru.

Следствие посчитало, что врач не должным образом провёл медосмотр и выдал 18-летнему Данилу Монахову справку, которая необходима для получения оружия. Молодой человек открыл стрельбу из охотничьего ружья в посёлке Большеорловский Борского района 12 октября 2020 года.

Судебные разбирательства шли более двух лет. Подсудимый свою вину не признал, а защита настаивала на оправдательном приговоре. Однако, суд посчитал, что доказательств вины достаточно. В результате медика приговорили к шести месяцам с отбыванием в колонии-поселении. Впрочем, суд учел срок содержания под стражей подсудимого, поэтому отбывать наказание он не будет.

"Я рассчитывал на другое решение судьи. На какое именно? Всё длится четыре года, я устал морально, поэтому без комментариев", — заявил после суда Балуев. Его слова приводит телеканал "360".

Напомним, Даниил Монахов, вооруженный огнестрельным оружием, приехал из Нижнего Новгорода в посёлок, где жила его бабушка, и стал хаотично стрелять по прохожим. В результате обстрела погибли три человека, еще трое были ранены, в том числе его бабушка. Впоследствии женщина скончалась.

На следующий день после случившегося, 13 октября, Даниил Монахов был найден мёртвым. Рядом с телом были два охотничьих ружья.

В ходе расследования выяснилось, что у Даниила Монахова было разрешение на ношение оружия. Также установлено, что юноша наблюдался у врача по поводу депрессивного состояния.

Врача частной клиники, выдавшего справку, арестовали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ – халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц.