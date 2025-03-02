Сирены включат в Нижегородской области 5 марта

Электросирены и громкоговорители включат в рамках плановой проверки в Нижегородской области и других регионах 5 марта, сообщает МЧС России.
Сигнал "Внимание всем!" будет транслироваться в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.
Данная проверка работоспособности систем оповещения является плановой и проводится дважды в год. Она предназначена для своевременного доведения сигнала предупреждения до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
"Советуем сохранять спокойствие и не паниковать", - призвали в МЧС.
Ранее сообщалось, что нижегородцев предостерегли от выхода на тонкий лед.
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