Сирены включат в Нижегородской области 5 марта Общество

Электросирены и громкоговорители включат в рамках плановой проверки в Нижегородской области и других регионах 5 марта, сообщает МЧС России.

Сигнал "Внимание всем!" будет транслироваться в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов.

Данная проверка работоспособности систем оповещения является плановой и проводится дважды в год. Она предназначена для своевременного доведения сигнала предупреждения до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

"Советуем сохранять спокойствие и не паниковать", - призвали в МЧС.

Ранее сообщалось, что нижегородцев предостерегли от выхода на тонкий лед.