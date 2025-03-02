Власти снова не нашли подрядчика на создание перехода для нижегородской школы №168 Общество

Аукцион на строительство перехода между старым и новым корпусами школы №168 имени И.И. Лабузы в Нижнем Новгороде вновь признан несостоявшимися. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте госзакупок.

По имеющимся данным, на аукцион не поступило ни одной заявки. Их прием завершили сегодня, 3 марта.

Заказчиком выступало муниципальное учреждение "Главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода". На строительство перехода планировалось потратить 12,9 млн рублей. Работы должны были быть закончены в сентябре 2025 года.

Отметим, что предыдущий конкурс также признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Ранее сообщалось, что новый корпус школы на улице Путейской начали возводить еще в 2017 году, но из-за смены проектировщиков и подрядчиков строительство затянулось. Учебное заведение смогли открыть только в сентябре 2023 года.