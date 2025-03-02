Нижегородцы жалуются на разбитые тротуары в центре города Общество

Нижегородцы жалуются на разбитые тротуары в самом центре Нижнего Новгорода.

В комментариях на странице мэра Юрия Шалабаева Вконтакте горожане пишут, что после зимы состояние плитки на Большой Покровской оставляет желать лучшего. Жители также указывают, что, несмотря на запрет, автомобили продолжают ездить по Покровке, особенно в районе Холодного переулка.

Нижегородцы также отмечают, что брусчатка "поплыла" в сквере у фонтана на площади Минина и Пожарского. Кроме того, по словам горожан, на улицах Костина и Новой за минувшую зиму тротуары тоже оказались сильно повреждены.

Представители мэрии обещали изучить ситуацию.

Ранее сообщалось, что администрация Нижегородского района планирует восстановить поврежденную плитку на Большой Покровской до конца мая 2025 года. Напомним также, что в мэрии уже возобновили осмотр улиц города после зимы.