Сколько долгожителей старше 100 лет живет в Нижнем Новгороде

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На данный момент в регионе проживает 114 человек, которым уже исполнилось более 100 лет. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в региональном минсоцполитики.
Самому старшему нижегородцу – 109 лет. Он является жителем Автозавода.
Напомним, в марте ожидается индексация пенсий для работающих пенсионеров.
Также ранее сообщалось, нижегородцы смогут выходить на пенсию через "Госуслуги".
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