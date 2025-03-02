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Общество

Сколько долгожителей старше 100 лет живет в Нижнем Новгороде

06 марта 2025 12:55  [235] Общество

Фото: Александр Воложанин

На данный момент в регионе проживает 114 человек, которым уже исполнилось более 100 лет. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в региональном минсоцполитики.

Самому старшему нижегородцу – 109 лет. Он является жителем Автозавода.

Напомним, в марте ожидается индексация пенсий для работающих пенсионеров.

Также ранее сообщалось, нижегородцы смогут выходить на пенсию через "Госуслуги".

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Теги:
Автозаводский район Пенсионеры
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