Менеджеры в Нижегородской области в среднем зарабатывают 133 тысяч рублей Экономика

Топ-менеджеры в Нижегородской области весной 2025 года могут рассчитывать на высокие зарплаты.

По данным портала hh.ru, представителю этой профессии в регионе готовы платить 133 тысячи рублей ежемесячно.

В тройку самых высокооплачиваемых специальностей также вошли представители консалтинга и автобизнеса.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области наблюдается повышенный спрос на представителей юриспруденции и строительной сферы. Сотрудники фитнеса, производственный персонал и HR-специалисты также входят в топ наиболее востребованных профессий региона.

Напомним также, что Нижегородская область относится к числу регионов, где фиксируется наименьшая безработица.