Менеджеры в Нижегородской области в среднем зарабатывают 133 тысяч рублей

Топ-менеджеры в Нижегородской области весной 2025 года могут рассчитывать на высокие зарплаты.
По данным портала hh.ru, представителю этой профессии в регионе готовы платить 133 тысячи рублей ежемесячно.
В тройку самых высокооплачиваемых специальностей также вошли представители консалтинга и автобизнеса.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области наблюдается повышенный спрос на представителей юриспруденции и строительной сферы. Сотрудники фитнеса, производственный персонал и HR-специалисты также входят в топ наиболее востребованных профессий региона.
Напомним также, что Нижегородская область относится к числу регионов, где фиксируется наименьшая безработица.
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