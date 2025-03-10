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Культура и отдых

Мастерскую и пристрой театра кукол отремонтируют в Дзержинске

12 марта 2025 12:00  [77] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мэрия Дзержинска объявила конкурс на проведение капитального ремонта мастерской и пристроя театра кукол. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

На эти цели городская администрация планирует потратить 43,16 млн рублей. В контракте отмечается, что работы должны быть выполнены до 30 ноября 2026 года (финансирование распределено на два года).

Добавим, что в ноябре 2024 года министерство культуры Нижегородской области сообщило о завершении работы по реставрации Дзержинского театра кукол, которая проводилась в рамках нацпроекта "Культура". Тогда отреставрировали стилобат, фасад здания, восстановили утраченные элементы лепного декора карнизов, руста, колонн и пилястр, а также заменили кровлю.

Здание Дзержинского театра кукол было построено в 1948 году по проекту архитектора Алексея Кусакина. Является объектом культурного наследия. 

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Теги:
Дзержинск ОКН Реставрация
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