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Спорт

Соревнования по айс-кроссу на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде отложили

12 марта 2025 09:59  [112] Спорт

Фото: Александр Воложанин

Этап Открытого кубка мира по скоростному спуску на коньках PARI ICE CROSS (0+) перенесли на 22-23 марта. Об этом сообщила Всероссийская федерация скоростного спуска на коньках. 

Организаторы объяснили свое решение необходимостью установки дополнительного оборудования для наморозки льда из-за аномально теплой погоды и особенностей конфигурации трассы. 

Напомним, этап Кубка мира пройдет на площадке одной из главных достопримечательностей города - Чкаловской лестницы. Длина установленной на ней трассы составит 270 метров с перепадом высот 33 метра. В соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из России, Беларуси, Японии, Швейцарии, Франции и Польши. Среди участников есть и нижегородцы. 

Локация выбрана не случайно. В федерации считают, что проведение на ней мероприятия в год 80-летия Победы позволит напомнить о вкладе нижегородцев в дело Великой Победы, рассказать молодежи об истории создания Чкаловской лестницы, привлечь к этому уникальному объекту внимание туристов.

Ранее сообщалось, что Чкаловскую лестницу защитят от повреждений перед стартом Кубка мира по айс-кроссу. Перед началом работ на объекте прошла инспекция с участием целого ряда ведомств. Такая же будет проведена после окончания мероприятия. 

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Теги:
ОКН Соревнования Спорт
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