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Общество

Потепление до +17 градусов идет в Нижний Новгород

19 марта 2025 10:55  [2] Общество
Потепление до +17 градусов идет в Нижний Новгород

Фото: Дима Четыре/ открытый фотоархив Нижегородской области

17 апреля в Нижнем Новгороде температура воздуха поднимется до +19 градусов. Весь день будет облачным, но без осадков, сообщают специалисты "Яндекс Погоды".

Утром температура составит около +15 градусов, а к полудню воздух прогреется до +19. Вечером температура немного снизится, достигнув +12 градусов. Ночью ожидается еще большее похолодание — до +9 градусов.

Ветер в этот день будет слабым, его скорость составит от 1,1 до 2,2 м/с, преимущественно с южных и юго-западных направлений.

Атмосферное давление останется стабильным на уровне 759 мм рт. ст., что выше нормы. Влажность воздуха будет варьироваться от 38% днем до 70% ночью. Эксперты отмечают, что 17 апреля станет самым теплым днем в Нижнем Новгороде за последние 10 лет.

Ранее подробно сообщалось о погоде на текущую неделю. Ознакомиться можно здесь

Также редакция НИА "Нижний Новгород" выяснила, когда отключат отопление в 2025 году. 

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Теги:
весна Погода Прогноз
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