Потепление до +17 градусов идет в Нижний Новгород

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17 апреля в Нижнем Новгороде температура воздуха поднимется до +19 градусов. Весь день будет облачным, но без осадков, сообщают специалисты "Яндекс Погоды".
Утром температура составит около +15 градусов, а к полудню воздух прогреется до +19. Вечером температура немного снизится, достигнув +12 градусов. Ночью ожидается еще большее похолодание — до +9 градусов.
Ветер в этот день будет слабым, его скорость составит от 1,1 до 2,2 м/с, преимущественно с южных и юго-западных направлений.
Атмосферное давление останется стабильным на уровне 759 мм рт. ст., что выше нормы. Влажность воздуха будет варьироваться от 38% днем до 70% ночью. Эксперты отмечают, что 17 апреля станет самым теплым днем в Нижнем Новгороде за последние 10 лет.
Ранее подробно сообщалось о погоде на текущую неделю. Ознакомиться можно здесь.
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