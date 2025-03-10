Использовать брусчатку при временном восстановлении дорог запретят в Нижегородском районе Общество

В Нижегородском районе предлагается запретить применение брусчатки при временном восстановлении дорог в зимнее время. Об этом стало известно на заседании думской комиссии по городскому хозяйству, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Олега Житникова, соответствующую поправку предложено внести в Правила благоустройства города. Инициативу он объяснил туристической привлекательностью.

"Нижегородский район является центральным и исторической частью города. Именно в нем сосредоточена основная доля городских достопримечательностей: кремль, Чкаловская лестница, несколько набережных, Покровка. Применение брусчатки в Нижегородском районе в качестве временного покрытия снижает эстетическое восприятие улиц Нижнего, что может негативно сказаться на туристической привлекательности города", - сказал чиновник.

"То есть в Нижегородском районе дырки закладывать брусчаткой не будем, а во всем остальном городе в какой перспективе? Можно ли рассчитывать, что со временем, через год-два, дойдем до того, что и в другим районах города не будем использовать ее?" — поинтересовался председатель комиссии Карим Ибрагимов.

Житников ответил положительно. По его словам, департамент постепенно к этому идет.

Депутаты отметили, что в других районах тоже есть туристические места, и предложили рассмотреть возможность и их включения.

Ранее сообщалось, что власти Нижнего Новгорода возобновили весенний осмотр улиц после зимы.